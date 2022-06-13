 «القابضة» الإماراتية تعتزم الاستحواذ على شركة بيرجي ميراف جروب التركية للأدوية - بوابة الشروق
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«القابضة» الإماراتية تعتزم الاستحواذ على شركة بيرجي ميراف جروب التركية للأدوية

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 9:51 ص

تجري مجموعة "القابضة" المملوكة لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة محادثات للاستحواذ على شركة الأدوية التركية بيرجي ميراف جروب التي تنتج مستحضرات معقمة للحقن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن بيرجي ميراف تصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة منها دول آسيوية وأوروبية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة التي تتفاوض بشأنها القابضة وهي صندوق ثروة سيادي تابع لحكومة أبوظبي.

كانت الإمارات العربية المتحدة قد أسست صندوقا برأسمال قدره 10 مليارات دولار لدعم تركيا مع تحسن العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

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