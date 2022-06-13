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إضراب طواقم العمل في شركة رايان إير ابتداء من نهاية الشهر الجاري

مدريد (د ب ا)
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 1:26 م
أعلنت نقابات طواقم العمل بشركة رايان إير هولدينجز للطيران الإسبانية، عن إضراب عن العمل في أواخر يونيو الجاري ومطلع يوليو المقبل بعد انهيار المباحثات بشأن الأجور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بالنقابتين "يو إس أو" ونقابة طواقم العمل القول في مؤتمر صحفي في مدريد اليوم الاثنين، إن العاملين سوف يضربون عن العمل في أيام 24 و25 و26 و30 يونيو الجاري و1 و2 يوليو المقبل.

وتعمل النقابتان على التنسيق مع خمس نقابات أخرى في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال لتنظيم احتجاجات في أنحاء القارة في حال رفضت الشركة التفاوض.

ويهدد الإضراب تعافي رايان إير من جائحة كورونا خلال موسم الذروة في فصل الصيف، حيث من المتوقع أن يصل الطلب لمستويات مماثلة لعام 2019.

كما أن الإضراب سوف يفاقم من الضغط على المطارات التي تعاني بالفعل من نقص العمالة ومشاكل سلاسل الإمداد، اللذان أديا مؤخرا لازدحام المطارات الرئيسية في أوروبا، وأجبرا الشركات على خفض عدد الرحلات المدرجة.

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