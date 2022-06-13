أزمة الطاقة تزج بالمزيد من شركات التجزئة في اليابان إلى الإفلاس

يتزايد عدد شركات التجزئة في قطاع الكهرباء في اليابان التي تعلن إفلاسها، وسط أزمة طاقة عالمية ترفع أسعار الوقود وتضغط على سوق الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات نشرها بنك تيكوكو للبيانات، أن نحو 15% من أكثر من 700 شركة تجزئة للطاقة في اليابان أعلنوا إفلاسهم، وقرروا تعليق العقود أو الانسحاب من قطاع التجزئة اعتبارا من 8 يونيو.

وقال بنك تيكوكو، اليوم الاثنين، إن الشركات المتضررة، والتي بلغ عددها 104 شركات، تزايدت إلى ثلاثة أضعاف العدد في مارس.

وتعرض تجار الطاقة بالتجزئة في الدولة الآسيوية لضربة شديدة بسبب أسعار الوقود الباهظة التي تفاقمت مع ضعف الين، الذي سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما.

ولا يلوح في الأفق أمل يذكر، حيث من المتوقع أن تكون إمدادات الكهرباء في اليابان لفصل الصيف والشتاء القادمين محدودة للغاية، ما يدفع الحكومة إلى إطلاق الإنذارات ومطالبة السكان بالترشيد بأكبر قدر ممكن.