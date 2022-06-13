مصطفى مدبولي: 3 دول سبقت مصر في طرح وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه مصر ليست أول دولة تطرح وثيقة ملكية الدولة، إذ سبقتها الصين وإندونيسيا في 2020 والهند في 2021.

وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن ما دفع هذه الدول لإعداد الوثيقة هي الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها بدءا من أزمة جائحة كورونا والتغييرات التي طرأت، حيث استشرفت الدول الأزمات الحادثة ومستقبل الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى الدافع الأكبر والمحرك الأساسي لإعداد هذه الوثيقة كان تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة باعتبارها أصبحت واحدة من أهم أولويات الحكومة الاقتصادية لا سيّما في الدول الناشئة.