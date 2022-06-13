مصادر: وزير الخارجية الياباني يتطلع لإجراء محادثات مع الدول غير النووية في نيويورك

صرحت مصادر يابانية مطلعة اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في أواخر شهر يوليو القادم، لعقد اجتماع مع نظرائه من تحالف الدول غير النووية في نيويورك.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري لمبادرة حظر الانتشار ونزع السلاح المؤلفة من 12 عضوا، إذ تأمل اليابان إنهاء مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي سيعقد في أغسطس القادم بنجاح.

وكان أعضاء التحالف قد أصدروا في اجتماعهم الأخير في مدينة ناجويا اليابانية في عام 2019 - بما في ذلك اليابان وأستراليا وألمانيا - بيانا يدعو الدول التي تقوم بحيازة الأسلحة النووية إلى الإعلان عن قدراتها النووية لتعزيز الشفافية.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يحضر هاياشي أول محادثات وزارية بشأن السياسة الاقتصادية يشارك فيها وزيرا الخارجية والاقتصاد من اليابان والأمريكي في واشنطن ، ربما في 29 يوليو.

ويسمى الإطار الاقتصادي "اثنان زائد اثنان"، على غرار المحادثات الأمنية التي يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين.