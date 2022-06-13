أحزاب معارضة بريطانية تحث الحكومة على الشفافية بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

قالت أحزاب معارضة بريطانية إنه يجب أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من الشفافية بشأن المشورة القانونية التي دفعت الحكومة إلى تحديد أن تشريع جديد بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية لن ينتهك القانون الدولي.

وتعهد وزير شؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس بنشر "الموقف القانوني" للحكومة بشأن هذه المسألة غدا الاثنين، حيث من المقرر تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، لكنه أصر على أن "الحكومات لا تنشر تفاصيل وراء المشورة المقدمة للوزراء"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)..

وذكرت رئاسة الحكومة فى داونينج ستريت أنها لن تشارك سوى ب "ملخص" للمشورة القانونية التي تلقتها مع الشعب، مما أدى إلى اتهامات بـ "التستر".

وتم وضع بروتوكول أيرلندا الشمالية لمنع وجود حدود خاضعة لمراقبة وضوابط صارمة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ، خوفا من أن يؤدي وضع ضوابط على الحدود والتجارة هناك إلى التراجع عن أكثر من عقدين من العمل من أجل السلام من خلال إثارة غضب سكان أيرلندا الشمالية الذين يرغبون في الحفاظ على علاقات وثيقة مع أيرلندا.

وسيمنح التشريع الأخير الوزراء سلطات لتجاوز أجزاء من البروتوكول، وهي خطوة حذر الاتحاد الأوروبي من أنها قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأول الجمعة: "تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجان الوزارية المعنية وسيتم تقديمه إلى البرلمان يوم الاثنين".

وأضاف: "سننشر ملخصا للمشورة القانونية إلى جانب مشروع القانون".

وقال بيتر كايل، وزير الظل في حكومة أيرلندا الشمالية في حزب العمال إنه "يتعين على الوزراء" إصدار أقصى قدر ممكن من المشورة القانونية مع "الشفافية بشأن أصولها".

وأضاف: "يمكن أن يكون لمشروع القانون هذا تأثير كبير على علاقة بريطانيا مع الشركاء العالميين، ولديه إمكانية للحكومات الخبيثة والمارقة لتفسيره على أنه ضوء أخضر لاتخاذ إجراء أحادي الجانب ضد المعاهدات الدولية التي تلتزم بها".