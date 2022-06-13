الناتو: نثق في حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالحوار

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن ثقته في أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، لافتًا إلى أن قوات الناتو زادت في شرق أوروبا لأكثر من 40 ألف عسكري.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك"، إنه واثق بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، مشيرا إلى دعم الحلف لكييف في حال دخلت مفاوضات سلام.

وجدد في الوقت نفسه تأكيده على رفض طلب أوكرانيا إنشاء منطقة حظر طيران أو إرسال جنود إلى كييف.

إلى ذلك، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد، مؤكدا أن بلاده تمضي في هذا المسار يدا بيد مع السويد.

في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. وسيم بزي، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التي أعرب فيها عن ثقته بأن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالحوار، تدل على أن منطق المواجهة، الذي قادته أمريكا وحلف الناتو وبعض دول أوروبا ضد روسيا، وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف: "روسيا خلال الشهرين الماضيين، قد نجحت في إعادة تدوير المعركة، وهذا تجلى في اعتراف الرئيس الأوكراني باستنزاف القدرات العسكرية الأوكرانية، وقدرة روسيا على استهداف كل ما يأتي لأوكرانيا من أسلحة عبر الغرب".

وأكد أن الحديث عن أهمية الحوار مع موسكو هو تعبير عن المسار التراجعي وعن واقع موازيين القوى التي تتجه لصالح روسيا.