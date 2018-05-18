تركيا تقدم قروضا بفائدة مخفضة بالعملة المحلية للمصدرين

اتخذت تركيا خطوة جديدة بهدف وقف تدهور قيمة عملتها المحلية، من خلال تقديم قروض بالليرة بفائدة مخفضة للمصدرين مقابل التزامهم ببيع جزء أكبر من عائداتهم الدولارية للبنوك المحلية والحد من زيادة الطلب على الدولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنك المركزي التركي عدل شروط ما يسمى بقروض إعادة الخصم وأبلغ البنوك التجارية بذلك، وهو ما يتيح منح المصدرين قروضا محلية بفائدة مخفضة مقابل سدادها بالعملة الأجنبية.

وبحسب المصادر فإنه يمكن للشركات التركية المصدرة باستثناء شركات السلاح الحصول على هذه القروض لمدة تصل إلى 360 يوما بفائدة أقل من سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي.

ولكي تحصل أي شركة مصدرة على هذه القروض الميسرة، يجب أن تتعهد ببيع 30% إضافية من إيراداتها بالعملات الأجنبية إلى البنوك التجارية في تركيا، وعدم شراء أي عملات أجنبية من السوق لمدة شهر. وتلزم تركيا المصدرين حاليا ببيع 40% مع عائدات التصدير بالعملات الأجنبية للبنوك التجارية، وهو ما يعني أن الشركات ستحتفظ بنحو 30% فقط من إيرادات العملات الأجنبية إذا حصلت على القروض الميسرة.

يذكر أن الليرة فقدت حوالي 23% من قيمتها منذ بداية العام، وهو الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة. وتسارع معدل التراجع في الأسبوع الماضي بعدما قال التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة، ما عزز التوقعات بأنه لن يكون هناك الكثير من التدخل لدعم الليرة في ظل الارتفاع الهائل للتضخم.