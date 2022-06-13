إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي القيسية وصاوي في طامية بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بقيادة اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن، وبمشاركة لجنة المصالحات العرفية، ومشايخ الأزهر، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي صاوي والقيسية بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية.

وشهدت جلسة صلح، التي حضرها عدد من القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية، وكبار العائلات، تقديم الكفن من قبل عائلة صاوي، ممثلة في محمد علي عبد العليم، الذي حمل الكفن وسلمه لنجل المتوفي أحمد كمال أحمد، وأشقائه عبد اللطيف أحمد، وجمعة أحمد من عائلة القيسية.

وقال العمدة خاطر عبد القوي، رئيس لجنة المصالحات بمديرية أمن الفيوم، إنه خلال جلسة جرى تسليم الكفن من قبل عائلة الصاوي الى عائلة القيسي تم وضع شرط جزائي قيمته ٥ ملايين جنيه يطبق على من يتعدى على الآخر مستقبلا، أو من يخالف تنفيذ قرار هيئة التحكيم العرفي على أن يتم إنهاء الخلاف بين العائلتين.

وتم إنهاء النزاع بين العائلتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي العائلتين، والتوفيق والصلح بين أفراد الخصومة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017، عندما تلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي الصاوي والقيسية، أسفرت عن مصرع كمال أحمد علي من عائلة القيسية.