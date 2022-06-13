اضطر أحد المشجعين الكوريين لبيع تذكرة مباراة منتخب بلاده – كوريا الجنوبية – ضد المنتخب الوطني المصري، والتي تقام مساء الثلاثاء في العاصمة الكورية سيؤول ودياً.

ورغم نفاذ تذاكر المباراة التي تقام باستاد كأس العالم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، وذلك بعد دقائق فقط من فتح باب الحجز، إلا أن المشجع الكوري كان له ما يبرر تصرفه ببيع التذكرة.

وبحسب صحيفة "ذا درايف" الكورية الجنوبية أبدى المشجع إنزعاجه لغياب محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر عن المواجهة.

الصحيفة نفسها كانت قد تحدثت عن أن صراع هدافي الدوري الإنجليزي – محمد صلاح وسون هيونج مين – لن يحدث بسبب غياب الأول للإصابة.

وقال المشجع الغاضب: "لقد اشتريت التذكرة لكي أرى سون هيونج مين وصلاح يتنافسان وجها لوجه.. لكن صلاح لا يظهر في قائمة مصر، لقد قمت ببيع تذكرتي لأنني شعرت بأنه لا حاجة لي لأن أدفع ثمنا باهظا لأرى المباراة".