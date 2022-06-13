وزيرة المناخ النمساوية: قادرون على الخروج السريع من الاعتماد على الغاز الروسي

أكدت وزيرة البيئة والمناخ في النمسا، ليونور جويسلر، اليوم الاثنين، أن بلادها قادرة على الخروج السريع من الاعتماد على الغاز الروسي، مشيرة الى رفضها لتصريحات رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية هارالد ماهر والتى وصف انهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأنه "كذبة سياسية".

وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم، إنه يجب المضي قدماً فى خطط انهاء الاعتماد على الغاز الروسي ،حتى لو تسبب هذا فى بعض الاهتزاز فى الأداء الاقتصادي ، مشيرة الى أنها لا تتفق مع توقعات للغرفة الاقتصادية بأن النمسا ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعي الروسي حتى عام 2030.

وذكرت الوزيرة أنه يجب الاسراع فى الجدول الزمني الإضافي لقانون حماية المناخ الذي لا يزال معلقًا حيث تأخر 527 يومًا عن موعد صدوره، مشيرة أيضا الى ضرورة تفعيل خطط الطوارئ لسرعة استبدال الغاز الروسي مع العمل سريعا، على توسيع طاقة الرياح والتي لاتزال تتقدم ببطء شديد في أوروبا وتلقى بعض المقاومة من السلطات فى المحليات.

وأضافت الوزيرة أنها تثق فى المستهلكين فى سرعة انهاء الاعتماد على السيارت التقليدية والتحول بخطى أسرع إلى السيارات الكهربائية، لافتة إلى ضرورة التحاور أيضا مع المستهلكين الكبار للغاز في الصناعة لسرعة تدبير بدائل عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.