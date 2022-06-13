الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية عقب افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

والتقط الرئيس السيسي صورة تذكرية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض الشباب العاملين في المشروع.