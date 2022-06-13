الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية عقب افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان

الأكثر قراءة
جمال علام يرد على مؤتمر الأهلي: أريد أن أفهم ما الهدف من كل هذه الضجة؟!
نجلاء بدر بعد رفض إقامتها بمفردها في فندق: أنا مواطنة في البلد واحنا دولة قانون
بيان رسمي.. رئيس الزمالك الأسبق يرد على تعاقد الاتحاد السكندري مع آنس أسامة
مجاهد ردا على مؤتمر الأهلي: قرار «فيفا» كان أكبر منا.. ومقولتي كانت بناءً على تصويت
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
تجديد الثقة في إيهاب جلالالتعاقد مع بديل وطنيالتعاقد مع بديل أجنبيعودة كيروش أو كوبر
النتـائـج
تصويت
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
والتقط الرئيس السيسي صورة تذكرية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض الشباب العاملين في المشروع.