 الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية عقب افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان - بوابة الشروق
الإثنين 13 يونيو 2022 1:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية عقب افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:58 م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

والتقط الرئيس السيسي صورة تذكرية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض الشباب العاملين في المشروع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك