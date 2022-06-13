مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم ثلاثة أطفال، من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 10 بطريق سيوة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل كل من عبد القادر 9 سنوات جثة هامدة، ومحمد عبد القادر محمد 37 سنة، وزمزم محمد عبدالقادر 5 سنوات، 3 سنوات، و6 سنوات مصابة بخدوش بفروة الرأس، ومروة عثمان أحمد 25 سنة مصابين بإصابات مختلفة.



وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم التحفظ على جثمان الطفل في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.