الشرطة الألمانية تكثف عمليات التفتيش على الحدود مع اقتراب قمة مجموعة السبع

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قبل أقل من أسبوعين من بدء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ولاية بافاريا الألمانية، طبقت ألمانيا عمليات تفتيش أمنية إضافية على جميع حدودها الخارجية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين، إن أفراد الشرطة المعنيين يحاولون إبقاء القيود عند الحد الأدنى، موضحا أن العملية تهدف إلى الحيلولة دون دخول مرتكبي أعمال عنف محتملين.

ويتم إجراء عمليات تفتيش على الطرق المؤدية إلى ألمانيا، وكذلك في القطارات وعلى طول مسارات التجول الجبلية.

وسيلتقي رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع في قصر "إلماو" بولاية بافاريا في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري. وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان.

ومن المتوقع تنظيم عدة مظاهرات يشارك فيها آلاف الأفراد في المنطقة المحيطة بمكان عقد القمة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التفتيش الحدودية بين ألمانيا والنمسا سارية منذ خريف 2015، في وقت أزمة المهاجرين الأوروبية. وتم تمديد التعليق المؤقت لاتفاقية الانتقال الحر "شينجن" على الحدود بشكل متكرر.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، إن الوضع السياسي العالمي المتدهور يجعل من الضروري زيادة التدابير الأمنية الإضافية.