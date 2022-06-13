الإمارات تدين الهجوم على مدينة أربيل العراقية بطائرة مسيرة مفخخة

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم الإثنين، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي.



وأعربت الوزارة في بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.



كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أعلن مساء الأربعاء الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمالي مدينة أربيل عاصمة الإقليم.