مقتل عدة أشخاص بسبب الفيضانات في تركيا

لقي عدة أشخاص حتفهم في اعقاب الفيضانات التي شهدتها تركيا.

وفي أنقرة، ارتفع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص، حسبما قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير قوجه ، أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه لم يتم العثور على حالة الوفاة الرابعة إلا بعد عملية بحث استمرت عدة أيام. وعثر على الرجل البالغ من العمر 66 عاما على مسافة كيلومترين من المكان الذي أبلغ عن فقدانه فيه.

وفي إقليم كارامان بجنوب تركيا، لقيت امرأة /35 عاما حتفهما ، عندما كانت تقود الماشية التي تملكها إلى المراعي وحاصرتها مياه الفيضانات، حسبما أفادت الأناضول.ٍ

ومن المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية في أجزاء كثيرة من البلاد في الأيام المقبلة.