حارس أرسنال السابق ينتقد إقالة إيهاب جلال

انتقد رامي شعبان حارس المرمى السويدي ذو الأصول المصرية، وحارس أرسنال الإنجليزي السابق، فكرة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة قد ألمح إلى أن مباراة المنتخب الوطني ضد كوريا الجنوبية الودية الثلاثاء ستكون الأخيرة في مسيرة الجهاز الفني الحالي، وأن مجلس الجبلاية يدرس عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب.

وقال شعبان عبر "تويتر": "الكثير من الكلام عن منتخب مصر ومستقبل مدربه، والذي تم تعيينه منذ أسابيع، ليتم الإعلان عن إقالته مؤخرا!.. لا أفهم ماذا يحدث علما بأن 9 من 11 لاعبا واجهوا السنغال في تصفيات كأس العالم، هم من يمثلون قوام المنتخب حاليا".

شعبان استبعد أيضا أن تكون كافة الغيابات عن صفوف الفراعنة بسبب الإصابة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يعاني صلاح والنني وتريزيجيه من إجهاد موسم طويل وليس بالضرورة إصابة قوية.