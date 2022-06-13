 تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى - بوابة الشروق
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تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى

علاء شبل
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:52 م

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز زفتى، وحررت 11 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وتأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.


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