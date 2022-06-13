وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بقيمة 8 ملايين دولار، لتحسين سبل عيش الأسر اليمنية المعتمدة في دخلها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومدير عام منظمة الفاو شو دنيو، تستهدف 34 ألفا و500 أسرة في 14 مديرية، وتهدف إلى دعم معيشة المزارعين ومالكي الماشية والصيادين وحماية الأسر العاملة، وتحسين سبل الوصول في مواقع الإنزال السمكي، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية، وتوفير أدوات صيد الأسماك الأساسية.

كما تهدف أيضا إلى زيادة قدرة إنتاج الغذاء من خلال توفير المدخلات الزراعية، والإنتاج الحيواني من خلال توزيع الأعلاف والمكعبات الملحية، وتطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتقديم التدريب للأسر المستفيدة بالتزامن مع توزيع المدخلات.