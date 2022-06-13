أبو الغيط: جهود غربية للتضييق على الصين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم الغربي يسعى إلى هزيمة روسيا، مضيفا أن هناك بعض القادة الغربيين من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، يرون أنه لا يوجد شيء يسمى هزيمة قوى عظمى بل يجب أن يكون بمثابة إذلال.

وأضاف «أبو الغيط»، في حواره لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد» مساء الأحد، أن هناك ملامح منذ حوالي 5 سنوات للتضييق على الصين، والظهور الصيني الذي وصفه بالبازغ في المحيط الهادي وعلى مستوى العالم.

وتابع أن العالم الغربي يسعى لإنشاء ائتلافات ضد الصين، بحجة عدوانية الأخيرة على تايوان وفورموزا، وعدم التزامها بخطوط متفق عليها دوليا.

وذكر أن الصين اتخذت قرارا منذ شهور عدة بمضاعفة قدراتها الصاروخية والنووية 260 إلى ألف رأس نووي، حتى عام 2030، مؤكدًا أنه بدأت في تسليح الجزر الصغيرة الموجود على السواحل، من خلال بناء القواعد الجوية.

وفي المقابل، أشار إلى أن روسيا لديها ما لا يقل عن 5500 رأس نووية استراتيجية أو تكتيكية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون من هذه النوعية من الأسلحة ما يماثلها أو يزيد.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أي خطأ في الحساب بين أطراف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تؤدي إلى مواجهة نووية.