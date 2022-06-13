موعد وقفة عرفات 2022 في مصر، من المناسبات الهامة التي ينتظرها العديد من المسلمين الفترة المقبلة، لذا تنتشر الأسئلة بشأن يوم وقفة العيد المبارك وتاريخها للاستعداد الجيد لذلك اليوم المليء بالنفحات الربانية.

تستطيع معرفة موعد وقفة عرفات 2022 في مصر من خلال السطور التالية، إضافة إلى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكي تكون مستعدًا لاستقبال تلك المناسبات، والتي يسعى الكثير خلالها إلى شراء الأضاحي أو ملابس العيد الجديدة التي يكون له وقع خاص على قلوب الجميع كبار وصغار.

موعد وقفة عرفات 2022 في مصر

تأتي وقفة عرفات 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية، حيث يحصل جميع العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وكذلك موظفي القطاع الخاص على إجازة رسمية في ذلك اليوم.

يقف الحجاج في ذلك اليوم على جبل عرفات من مطلع الشمس حتى الغروب، بينما يحرص جميع المسلمين على أداء نافلة الصوم من غير الحجاج.

عيد الأضحى المبارك 2022

ومن المقرر، أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، لتبدأ الاحتفالات والمظاهر المرتبطة بعيد الأضحى تعم الشوارع، وتعلو أغاني استقبال العيد بفرحته الخاصة.

فضل يوم عرفة 2022

يحاول جميع المسلمين استغلال يوم عرفة في الصوم والصلاة والتضرع إلى الله بالدعاء، وغيرها من الأعمال التي تقرب العبد من ربه، لإغتنام فضل يوم عرفة الذي ينتظره المسلم من عام لآخر.

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ويعد يوم عرفة من الأيام المحببة لدى الله عز وجل، حيث ينزل فيها إلى السماء الدنيا ليتباهى بأهل الأرض، الأمر الذي من شأنه زيادة تركيز المسلمين على الأعمال الصالحة التي تجعلهم يفوزون بأجر تلك الليلة المميزة والتي لا تتكرر سوى مرة واحدة فقط في كل عام.