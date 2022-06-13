باكستان تدين المعاملة المخزية للمتظاهرين المسلمين في الهند

أعربت باكستان اليوم الأحد عن إدانتها البالغة للمعاملة القاسية من جانب السلطات الهندية للمسلمين الذين نظموا مظاهرة سلمية بعد صلاة الجمعة احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبى محمد التي أدلى بها اثنان من قادة حزب بهارتيا جاناتا الهندي الحاكم.

وقالت باكستان إن استخدام السلطات الهندية القوة الوحشية بشكل عشوائي في عدد من الولايات الهندية أسفر عن مقتل اثنين من المسلمين الأبرياء وإصابة 13 آخرين في مدينة رانشي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الباكستانية اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد إن لقطات إطلاق القوات الهندية لنيران أسلحتها عمدا على متظاهرين عزل في مدينة رانشي كانت مفزعة بشكل لا تصدق. وأشار إلى أن ولاية اوتار براديش وحدها شهدت اعتقال 227 شخصا حتى الآن.

وأضاف المتحدث "هذا مستوى جديد من الإنحطاط في السياسة القمعية من جانب الحكومة الهندية القائمة على حكم الأغلبية والمستوحاة من النزعة الهندوسية ، التى تهدف إلى شيطنة واضطهاد الأقليات، وخاصة المسلمين. باكستان تدين معاملة الحكومة الهندية المخزية للمواطنين المسلمين الهنود وتعرب عن تضامنها مع مسلمي الهند في هذه الأوقات الصعبة".