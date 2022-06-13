محافظ المنيا: توريد 467 ألف طن قمح حتى الآن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم توريد 467 ألفا و178 طنا و880 كيلوجراما حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان.

وأكد ضرورة التأكد من استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

ووجه، مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.