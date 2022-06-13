مانشيني متحمس للمستقبل مع منتخب إيطاليا بعد لجوئه لعنصر الشباب

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تحمسه للمستقبل بعد منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في دوري الأمم الأوروبية.

وخسر منتخب إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر، ليغيب عن كأس العالم للمرة الثانية عن التوالي، حيث لم يشارك أيضا في مونديال روسيا.

وعاش منتخب إيطاليا فترة مضطربة بعد التتويج بلقب يورو 2020، وطلب كثيرون من مدربي أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي بأن يمنحوا الفرصة للاعبين الشباب للتطور.

وقرر مانشيني منح الفرصة للكثير من اللاعبين الشباب عقب خسارة الأزوري أمام الأرجنتين في كأس فيناليسما على استاد ويمبلي مطلع الشهر الجاري.

ووقع اختيار مانشيني على دافيدي فراتيسي وفيدريكو جاتي وجيانلوكا سكاماكا ومجموعة أخرى من الوجوه الشابة، خلال دوري الأمم الأوروبي حيث تعادلت إيطاليا مرتين وفازت مرة واحدة.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم ألمانيا وإنجلترا والمجر، ويلتقي الأزوري غدا الثلاثاء مع الماكينات الألمانية.

وقال مانشيني "رأيت بعض الأولاد الذين قد ينتظرهم مستقبل رائع، المستوى في المنتخب الوطني مرتفع للغاية، أعتقد أن الأولاد في حاجة إلى الفرصة للعب".

وأضاف "أول مرة سمحوا لي بالمشاركة في الفريق الأول كان في عام 1981، لم يكن في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بل في بطولة في بداية العام".

وأضاف "مع أول كرة مرروها لي رفعت قدمي ومرت الكرة ، لم ألمسها، بالنسبة للاعب شاب الأمر ليس سهلا، عليك أن تتحلى بالثقة وأن تسمح لهم باللعب حتى بدون المستوى الأمثل".

وأشار مانشيني "قد يكون شيئا مهما، من الممكن أن التعرف عليهم عن كثب، مشاهدة هؤلاء الأولاد لثلاثة أيام منحنا الفرصة لفهم من قد يكون أكثر استعدادا".