الرئيس السيسي: ليبيا ستشهد انفراجة حقيقية في كل الأمور عندما تخلص النوايا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحاول الحفاظ على «حد أدنى» للأوضاع في ليبيا، مرتبط بعدم تطور أو تصعيد الأمور.



وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، اليوم الاثنين: «إذا لم نستطع حل المسالة من المسار الدستوري ومباحثات لجنة 5 + 5، فعلينا تشجيع الأشقاء في ليبيا، على التفهم بأن مصلحة بلادهم أكبر من أي مصلحة، حتى لا يحدث تصعيدًا وتنزلق الأمور إلى مواجهة».



وتابع: «الحمد لله مسيطرون على الأمر من خلال الجهود مع الأشقاء، ومهتمون أن تكون ليبيا في الحد الأدنى بمرحلة هدنة وعدم وجود اقتتال داخلي ثم العمل على مواصلة التنمية»، مؤكدًا أن ليبيا من الممكن أن تشهد انفراجة حقيقية في كل الأمور، عندما تخلص النوايا.