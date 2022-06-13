الإمارات تسجل ارتفاعا بنسبة 100% بإصابات كورونا خلال أسبوع

أعلنت حكومة الإمارات ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة بنسبة تفوق الـ 100% في أقل من أسبوع.



وقال الدكتور طاهر العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات: "تم مؤخراً تسجيل ارتفاع في عدد إصابات كوفيد-19 في عدة دول، ورصد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس بالدولة، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".



وأضاف العامري: "هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة، وكان ذلك بفضل الوعي والحرص المجتمعي، إلا أننا في الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة، ومؤشرا على التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ما يؤثر سلبا على جهود التعافي التي تعمل عليها كافة الجهات".



وتابع العامري قائلا: "رصدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة، علما بأن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزاميا، وأن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب مرتكبه بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).



واختتم العامري تصريحاته قائلا: "لوحظ أيضا عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد-19، ما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص"، مؤكدً أن أي شخص يتسبب في نشر فيروس كورونا سيكون معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة".