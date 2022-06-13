الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك في الاحتفال التمهيدي لليوم العالمي لليوجا

شهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية احتفال سفارة الهند باليوم العالمي لليوجا بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الرياضيين.

وأكدت الشريف في تصريحات اليوم عمق العلاقات المصرية الهندية ووصفتها بالعلاقات الممتدة منذ الزعيم جمال الناصر والزعيم نهرو، والتي امتدت وازدهرت إلى الآن من خلال التعاون المثمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدوره، رحب نائب السفير أسيس جوبته بالحضور وأشاد بالتعاون المشترك واستعرض تفاصيل الاحتفال هذا العام الذي سيجوب عدد من المحافظات ويختتم في حديقة الأزهر يوم ٢١ يونيو بيوم رياضي احتفالا باليوم العالمي لليوجا.

وتعتبر اليوجا أحد العلوم الإنسانية البالغة الدقة حيث تركز على تحقيق التناغم بين الجسد والعقل، وهي فن وعلم يهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان، كما تهدف ممارسة اليوجا إلى التغلب على كافة أشكال المعاناة مما يؤدي إلى الشعور بالحرية في كل مناحي الحياة من خلال صحة شاملة وشعور بالسعادة والتناغم، كما تؤثر الحالة العقلية للإنسان بشكل كبير على أدائه في العمل وإنتاجيته ومهاراته الشخصية وعلاقاته مع الآخرين.