الرئيس السيسي: قلنا مش هنسيطر على الحوار الوطني عشان محدش يقول إننا بنوجهه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أطلقت الحوار الوطني ولم تسيطر عليه، حتى لا يتهمها أحد بتوجيهه.



وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، اليوم الاثنين: «أطلقنا الحوار وقلنا مش هنسيطر عليه عشان محدش يقول إننا بنوجهه، لا عشان ياخد فرصته ونشوف كلنا ونكون مستعدين».



وتابع: «كلنا نسمع بعض وتبقى أرضية مشتركة تجمعنا، وتنقد وتقول اللي أنت عاوزه وأنا أرد عليك، حتى لو ردي موضوعي ومقنع ولم تقبله، أنا قابل متقبلوش، لا يمكن نجتمع على رأي واحد، لكن نجتمع على حاجة واحدة وهي الحفاظ على تلك الدولة».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.