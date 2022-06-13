الرئيس السيسي يشكر الأشقاء في دول الخليج: تحركوا معنا بدون أن نطلب منهم ذلك

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى الأشقاء في الخليج، مؤكدًا أنهم تحركوا مع الدولة دون أن تطلب منهم مصر ذلك.



وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، اليوم الاثنين: «نحاول من جانبنا أن نجعل الودائع استثمارات في مصر، هناك مشروعات عديدة وفيها فرص كثيرة، ونرحب بالأشقاء كاستثمار مشترك ولو لوحدهم معندناش مشكلة مستعدون لذلك».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.