روسيا تعيد افتتاح سلسلة مطاعم ماكدونالدز بعلامة تجارية جديدة

شهدت العاصمة الروسية "موسكو"، اليوم الأحد، افتتاح أول مطعم تابع لشبكة "ماكدونالدز" بعد مغادرة ‏إدارتها الأمريكية، وذلك تحت العلامة التجارية الجديدة "فكوسنو إي توتشكا".‏

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الرئيس التنفيذي للشركة أوليغ بارويف، خلال حفل افتتاح المطعم الجديد: "يسعدني أن أقدم اسمنا الجديد (فكوسنو إي توتشكا)"، مشيرًا إلى أن "15 مطعمًا جرى افتتاحها اليوم الأحد في موسكو، وهناك 50 مطعمًا آخر ستفتح أبوابها غدا الاثنين".

وتعتزم الشركة إطلاق ما يصل إلى 200 فرع من "فكوسنو إي توتشكا" بحلول نهاية شهر يونيو الجاري، وتوسيع الشبكة من 850 إلى 1000 مطعم في جميع أنحاء روسيا في السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

وأضاف بارويف أن العديد من أصحاب الامتياز السابقين لـ"ماكدونالدز" في مدن روسية أخرى أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الشركة الجديدة، وإعادة العلامة التجارية أيضا.