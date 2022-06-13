أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس (كورونا) للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعزل نفسه.

وكتب رئيس الوزراء الكندي في حسابه على موقع (تويتر): "أشعر أنني بخير، لكن هذا لأنني حصلت على جرعات اللقاح". وأضاف "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا ، وبعضنا البعض ، وأنفسنا."

وعاد رئيس الوزراء مؤخرا إلى كندا من لوس أنجلوس، حيث حضر قمة الأمريكتين مع قادة آخرين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان من المقرر أن يشارك ترودو في حفل لداعمي الحزب الليبرالي الحاكم في أوتاوا مساء اليوم.

وفي يناير الماضي أعلن جستن ترودو عن إصابته بالفيروس.