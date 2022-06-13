إصابة 81 شخصا بالتسمم جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران

الرئيس السيسي: الظروف العالمية لن توقف المرحلة الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة

السيسي: ما حدث في 30 يونيو لم يكن تغييرا بالقوة.. وخرج 30 مليون لتغيير الواقع