 إصابة 81 شخصا بالتسمم جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران - بوابة الشروق
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إصابة 81 شخصا بالتسمم جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران

وكالات
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 10:05 م

أصيب 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران مساء الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم.

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