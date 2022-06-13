إعدام 200 كيلو مواد غذائية فاسدة فى حملة على أسواق سيوة ومرسى مطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، ضبط وإعدام 200 كيلو مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملات تفتيشية على أسواق مدينتي سيوة ومرسى مطروح.

وأوضح البلتاجي أن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمدينة سيوة مرّ على 9 محلات بيع المنتجات الغذائية، حيث تم إعدام 87 كيلو جراما من أغذية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية، وسحب 13 عينة لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية ضد المخالفين.

وأشار إلى التوصية بغلق 8 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة، واستخدام، وإعدام ١١٥ كيلو دواجن وأحشاء، في حملة تفتيشية على أسواق مدينة مرسى مطروح، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.