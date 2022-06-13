الرئاسات العراقية تدعو إلى لم الشمل لمعالجة واقعية للأزمة السياسية

صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فايق زيدان، أنه عقد مساء اليوم الإثنين اجتماعا ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لبحث تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي في البلاد.

وقال زيدان إن المجتمعين اتفقوا "على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة"، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق.

كما دعا المجتمعون، بحسب البيان، "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بـ74مقعدا، أعلن أمس الأحد الانسحاب من البرلمان والتوجه إلى صفوف المعارضة، ما أحدث إرباكا كبيرا في العملية السياسية ستتضح معالمه في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الكاظمي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي حيث سعت الكتلة الصدرية إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي الشيعي على تشكيل تحالف الثلث المعطل في البرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.