وزارة الدفاع الألمانية تعلن تأسيس قيادة إقليمية للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، تأسيس قيادة إقليمية للجيش الألماني اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأخبرت الوزارة قادة لجنة شوؤن الدفاعي في البرلمان اليوم الاثنين بأن الغزو الروسي لأوكرانيا أكد الحاجة إلى مواءمة التنظيم القيادي للقوات المسلحة بشكل أوثق مع متطلبات الدفاع الوطني ودفاع التحالف.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيكون القائد الأول للوحدة الميجور جنرال كارستن بروير، الذي ترأس مؤخرا فريق إدارة أزمة كورونا في المستشارية، وسيصبح أيضا مستقبلا الحاكم الإقليمي الوطني.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القيادة الجديدة بحلول أبريل من العام المقبل. وستتولى القيادة مهام أساسية في قيادة القوات المسلحة في ألمانيا، بينما تقود القيادة العملياتية في شفيلوفزه بالقرب من بوتسدام المهام في الخارج. وسيكون لدى الجيش الألماني بذلك وحدتان قياديتان لمهام مختلفة.