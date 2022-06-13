متحدث حكومي أوغندي: اكتشاف 31 مليون طن من رواسب خام الذهب

أعلن متحدث حكومي في أوغندا اكتشاف كميات كبيرة من خام الذهب في الدولة الواقعة شرق إفريقيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال سولومون مويتا من وزارة استكشاف المواد الخام والطاقة في كامبالا اليوم الاثنين، إنه تم العثور على رواسب من خام الذهب في مناطق مختلفة بكمية إجمالية تقدر بأكثر من 31 مليون طن.

وأضاف مويتا أن التقديرات تشير إلى إمكانية استخراج أكثر من 320 ألف طن من الذهب الخالص من هذه الكمية.

ووفقا للمتحدث، أبرمت الحكومة الأوغندية اتفاقا مع شركة صينية لتأسيس شركة تعدين في مدينة بوسيا في شرق البلاد، وتهدف هذه الشراكة إلى استخراج 5000 كيلوجرام من الذهب يوميا.

وليس من المعروف بعد متى سيتم البدء في الاستخراج.