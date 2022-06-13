رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية، والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد على ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها علي قدم وساق، مؤكدا أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.



وأوضح المهندس فتحي بنداري، رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام على وحدة متابعة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى ١٠٠٪؜، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.