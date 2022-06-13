رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية، والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشدد على ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها علي قدم وساق، مؤكدا أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.
وأوضح المهندس فتحي بنداري، رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام على وحدة متابعة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى ١٠٠٪، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.