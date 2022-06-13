ارتفاع تكلفة التأمين على القروض في تركيا إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما

ارتفعت تكلفة التأمين على القروض ضد مخاطر التخلف عن السداد في تركيا إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 20 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا ارتفع إلى 870 نقطة أساس اليوم الاثنين بما يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار تراجع الليرة التركية وتبني الحكومة سياسات نقدية تقليدية لدعمها.

وأدى ارتفاع العائد على مبادلة مخاطر التخلف عن سداد القروض إلى ارتفاع قيمة عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى من مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وإلى أعلى مستوياتها منذ 2003 وهي السنة التي أصبح فيها رجب طيب أردوغان رئيسا للوزراء.

ومع ارتفاع العائد على مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية العشرية إلى 6ر13% وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. واضطرت الخزانة التركية إلى التحرك يوم 9 يونيو الماضي بعد تسارع وتيرة تراجع الليرة بسبب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار حكومته في خفض الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم.

وفي محاولة للحد من الاقتراض ودعم الليرة، يعتزم البنك المركزي في تركيا مضاعفة الاحتياطيات الإلزامية بالنسبة للبنوك التجارية لتصبح 20% من إجمالي قروض البنك بالليرة، في الوقت الذي قلص فيه البنك المركزي الفترة الزمنية المتاحة أمام المستهلكين لسداد قروضهم الاستهلاكية.

وتعتزم الخزانة ووزارة المالية التركية طرح سندات جديدة بالليرة التركية ذات عائد مرتبط بمعدل التضخم في محاولة للحد من إقبال المستثمرين على شراء الدولار.