علق أحمد حسن، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الأنباء التي تتردد بشأن إقالة إيهاب جلال، من تدريب الفراعنة، على خلفية الهزيمة أمام إثيوبيا، بثنائية في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال حسن، في تصريحاته التلفزيونية: «ما يحدث حاليًا في الكرة المصرية، كارثة بكل ما تحمله الكلمة، المسؤولين عن اتحاد الكرة أصبحوا غير مسؤولين عن حديثهم».

وأضاف: «كان يجب على محمد بركات وحازم إمام تقديم استقالتهما، وذلك عقب تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب رغم رفضهما».

وشدد: «يجب على اتحاد الكرة دعم إيهاب جلال، حتى نهاية مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية».

وواصل: «إيهاب جلال يتعرض لضغط كبير من اتحاد الكرة، الله يكون في عنه، كان يجب التعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارلوس كيروش، لكن رحيل إيهاب جلال حاليًا سيكون أكبر خطأ».

ويستعد المنتخب لمواجهة كوريا الجنوبية، في مباراة ودية الثلاثاء المقبل، على ملعب سيول كأس العالم.