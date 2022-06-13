هيئة تابعة للفاتيكان تنشر تقريرا بشأن أنشطة مالية مريبة

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تلقت هيئة المعلومات المالية بالفاتيكان 104 تقارير بشأن أنشطة مريبة على مدار العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة الرقابية ،الذي نشر اليوم الاثنين، جاءت أغلبية التقارير من بنك الفاتيكان ومعهد الأشغال الدينية وكذلك من خمس هيئات بالفاتيكان.

وجاء في التقرير أن هيئة المعلومات المالية حققت في قضايا محتملة تتعلق بغسل الأموال بينما لم تتلق أي تقارير مرتبطة بـ"تمويل الإرهاب".

وقدمت الهيئة 21 تقريرا لمكتب القائم على شؤون العدل (مكتب المدعي العام) وهو أعلى عدد من التقارير في خلال خمس سنوات.

وقالت الهيئة إن التقارير كانت متعلقة في الغالب بالسلطات الأجنبية أو الأنشطة الخارجية بما في ذلك التهرب الضريبي والاحتيال.

ويسعى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عقب سنوات من االفضائح، لتحسين سجل الفاتيكان بشأن الشفافية المالية بعد عقود عُرف فيها بنك معهد الأشغال الدينية بكونه مرتعا لغسل الأموال.