إصابة 3 عمال في انهيار جزء من كوبري تحت الإنشاء بالدقهلية

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أصيب 3 عمال أثناء عملهم في كوبرى تحت الإنشاء بمدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، بسبب انهيار أحد الأعمدة بشكل مفاجئ، دون تحديد السبب، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر، بانهيار أحد الأعمدة بالكوبري الجديد «تحت الإنشاء».

انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الإنقاذ البري وقوة من المركز والمسئولين بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 عمال بجروح وكدمات متفرقة، جرى نقلهم على الفور لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.

بالفحص تبين إصابة كل من «ناصر محمد السيد»، 57 عاما، و«مصطفى محمد السيد» 54 عاما، و«على السيد رمضان»، 40عاما، وجميعهم مصابين بجروح وكسور وكدمات ويجري إسعافهم بمستشفى ميت غمر المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.