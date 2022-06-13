شركة إنتيجا الألمانية للإمدادات بالطاقة تتعرض لهجوم سيبراني

تعرضت شركة إنتيجا الألمانية للإمدادات بالطاقة لهجوم من قبل قراصنة كمبيوتر.

وقال المتحدث باسم الشركة ميشائيل أورتمانس في مقر الشركة بمدينة دارمشتات اليوم الأحد إن الهجوم أثر بالدرجة الأولى على حسابات البريد الإلكتروني للعاملين البالغ عددهم نحو 2000 شخص بالإضافة إلى الصفحات الإلكترونية للشركة.

في المقابل، ذكر المتحدث أن البنية التحتية الحيوية التي تمدها إنتيجا بالكهرباء والغاز وشبكات المياه محمية بشكل خاص ولم تتأثر بالهجوم.

وأكد أورتمانس عدم وجود " خطر لحدوث نقص في الإمدادات؛ كما أن الهجوم لم يؤثر على بيانات العملاء وفقا لوضع المعلومات الحالي".

وقال المتحدث إن فريق خبراء من وزارة الداخلية في ولاية هيسن (التي تقع بها دارمشتات) ومكتب مكافحة الجريمة التابع للولاية والمكتب الاتحادي استعلم بشكل شامل عن الواقعة وشرع على الفور في اتخاذ إجراءات مضادة للهجوم الإجرامي.

وذكر أورتمانس أن الهجوم وقع في الليل وأنه سيستمر الشعور بتداعياته لبضعة أيام وقال إنه ليس هناك معلومات مؤكدة بعد عن ملابسات الهجوم.