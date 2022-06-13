الحزب الوحدوي الديمقراطي: قانون بريكست لن يحل مأزق أيرلندا الشمالية

قال سامي ويلسون، النائب البارز عن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية اليوم الاثنين، إن نشر حكومة المملكة المتحدة الوشيك لمشروع قانون يتجاوز اتفاق بريكست لن يكون كافيا لاستعادة تقاسم السلطة في المنطقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن المقرر أن تنشر المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم الاثنين، مشروع قانون لفرض تعديل بشكل أحادي الجانب للوضع التجاري لأيرلندا الشمالية ، مما يخاطر بإجراء انتقامي من جانب الاتحاد الأوروبي ويستعدي الولايات المتحدة.



ومن المرجح أن تواجه هذه الخطوة معارضة شديدة في مجلس اللوردات البريطاني، وقد يستغرق الأمر عاما على الأقل قبل أن يصبح مشروع القانون قانونا رسميا.



وقال ويلسون، الذي يرفض حزبه المشاركة في السلطة التنفيذية الأيرلندية الشمالية احتجاجا على بروتوكول أيرلندا الشمالية، في مقابلة عبر الهاتف إن هناك الكثير من الشكوك حول ما إذا كان مشروع القانون سيصبح قانونا، وما إذا كان الوزراء سينتهي بهم الأمر إلى التخلص من الأجزاء الأكثر إثارة للجدل في تسوية ما بعد بريكست.



يشار إلى أنه بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الوحدوي، لا يمكن تشكيل حكومة إقليمية جديدة.