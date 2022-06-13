ملك الأردن يؤكد على دعم بلاده للعراق وتوسيع التعاون الثنائي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعم الأردن الكامل للعراق في تلبية طموحات شعبه الشقيق، مشيدا بالتعاون القائم بين مجلسي النواب الأردني والعراقي لتعزيز الشراكة بين البلدين.



جاءت تصريحات الملك عبد الله خلال استقباله في عمان، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأكد العاهل الأردني، متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.



ولفت الملك عبد الله إلى مركزية العراق في المنطقة، مشددا على أن نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد.



من جهته، أعرب رئيس البرلمان العراقي والوفد النيابي عن تقديرهم لدور الأردن بقيادة الملك عبد الله في الوقوف إلى جانب العراق، معربين عن تطلعهم لدعم المملكة لبلادهم في المحافل الدولية.



وأكدوا الحرص على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقا من أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمستقبل العراق، لافتين إلى ضرورة دعم المشاريع الثنائية مع المملكة وتنفيذها.



وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليميا ودوليا، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.