أسرة موريتاني توفي بعد توقيفه لدى الشرطة ترفض نتائج تقرير الطب الشرعي

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قالت أسرة المواطن الموريتاني عمر ديوب الذي توفي بعد أن أوقفته الشرطة قبل أسبوعين إنها ترفض خلاصة تقرير خبير الطب الشرعي وأن وفاته وقعت في ظروف لا تزال غامضة وتطالب بإجراء خبرة مضادة.

وأوضحت عائلة الضحية في مؤتمر صحفي عقدته مساء الاثنين بمنزلها في نواكشوط إن نتيجة التشريح الذي قام به خبير مغربي في الطب الشرعي مرفوضة لأنها لم تتم بطلب من العائلة وأنها تمت تلبية لطلب من النيابة .

وخلص تقرير الخبير المغربي إلى أن الضحية توفي بسبب تناول جرعة كبيرة من المخدرات .

وأضافت العائلة أن نتائج التقرير فاجأتها وأنها تطالب بإجراء خبرة مضادة.

وأدت وفاة عمر ديوب لاندلاع احتجاجات بعدة مدن موريتانية قتلت خلالها الشرطة بالرصاص شابا قالت إنه كان يحاول اقتحام مركز الشرطة بمدينة جنوب البلاد.

وقطعت السلطات لأكثر من أسبوع الانترنت عن الهواتف المحمولة للتصدي لما قالت إنه نشر لخطاب التحريض والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.