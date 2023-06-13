قال سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، إن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هو أمر طبيعي في تاريخ الفريق الأحمر، مشيرًا أن الأهلي فريق كبير ولا يقبل سوى بالمركز الأول.

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية: "هزيمة صن داونز ليس لها علاقة بالطفرة، ولكن الأهلي دائمًا على مر تاريخه يسعى فقط للتتويج بالبطولة، والنجاح يأتي من داخل المنظومة بالكامل".

وتابع: "البعض شكك في قدرات الفريق واللاعبين والجهاز الفني، ولكن الواقع غير ذلك، وهزيمة صن داونز، مجرد مباراة لها ظروفها والأهلي نجح من قبل في إقصائه".

وأشار إلى أن النادي الأهلي مثال لكل الأندية الإفريقية، سواء على المستوى الإداري والفني والإعلامي وكل المستويات، والأهلي مدرسة ثانية، الأهلي لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل مصر بالكامل وبالتالي لا بد أن تكون مؤسسته واعية، وأتمنى أن يحصل النادي على حقه، اليوم نصل إلى 11 لقبا إفريقيا وهذا لم يحدث لقد تخطينا عددًا كبيرًا من الأندية بمجموع بطولاتهم.

واختتم قمصان: "كل بطولة لها حلاوتها في الأهلي، وأكبر فرحة لي في بطولات الأهلي، هي بطولة 2006 وبطولة القاضية، وعلى المستوى الشخصي صعودي بفريق حرس الحدود للدوري الممتاز".