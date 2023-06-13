جرينبيس تطالب مجددا بوقف الاستخراج المزمع للغاز قبالة جزيرة ألمانية

طالبت منظمة جرينبيس المعنية بحماية البيئة حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية مجددا بوقف الاستخراج المزمع للغاز قبالة جزيرة بروكوم في بحر الشمال.



وقالت المنظمة في هانوفر اليوم الثلاثاء إن تقريرا جديدا تم إعداده بتكليف منها أفاد بأن العديد من الشعاب الحجرية الجديرة بالحماية ستكون معرضة للخطر في حال عدم وقف هذا المشروع.



وقالت انيكه بيترز من المنظمة:" لا ينبغي التضحية بالحياة في هذه الشعاب الحجرية التي تم اكتشافها حديثا من أجل هذا القدر القليل من الغاز". ووصفت هذه الشعاب بأنها "واحات للتنوع البيولوجي" مشيرة إلى أن التقرير أثبت وجود 88 نوعا مختلفا في هذه الشعاب. وتابعت أن هناك 17 نوعا من هذه الأنواع الـ88 مصنفة على القائمة الحمراء باعتبارها أنواعا معرضة للخطر ومن ذلك على سبيل المثال المرجانيات الرخوة والكركند (سرطان البحر).



ودعت المنظمة رئيس حكومة الولاية شتيفان فايل إلى استخدام صلاحياته التوجيهية لوقف المشروع وذلك بعد أن أعلن وزير اقتصاد الولاية أولاف ليز أنه عازم على تنفيذ مشروع الغاز "بأي ثمن".



كانت المنظمة تظاهرت في أوائل مايو الماضي باحتلال سطح برلمان الولاية في هانوفر للاحتجاج على خطط الغاز التي تمثل تغييرا في مسار حكومة الولاية، إذ إن الحكومة السابقة المؤلفة من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي كانت رفضت بشكل قاطع استخراج الغاز قبالة جزيرة بوركوم في عام 2021، وذلك قبل أن تعود وتوافق عليه بعد مضي عام بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.