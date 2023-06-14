قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مقبرة الخالدين يجب تقسيمها إلى قطاعات، مقترحًا تخصيص قطاع للخالدين على المستوى السياسي، وآخر للحاصلين على جوائز النيل العليا.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «ضباط القوات المسلحة العظام يجب أن تفرد لهم مقابر خاصة، تمثل القوات المسلحة بكل شموخها وعظمتها».



وأشار إلى أنه تحدث مع الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، حول فكرة المقبرة، قائلًا: «طمأنت صديق عمري، وقلت له يا منير أنا كان نفسي نتدفن سوا، واضح إن مقبرة الخالدين لو لمتنا هنبقى سوا، قال لي أنت شايف كده، قلت له أنا شايف كده».



وذكر أن اللجنة المسئولة عن دراسة فكرة مقبرة الخالدين، يجب أن تضم أساتذة التخطيط العمراني المهتمين بتلك الشئون، مضيفًا: «تضع رموز للقاهرة الخديوية والمملوكية والفاطمية، وتقرب الأمور مع بعضها».



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء.