الصحة البريطانية تحذر من الطقس الحار: جميع المناطق وضعت في حالة تأهب باللون الأصفر

أصدرت إدارة الصحة لجميع أنحاء إنجلترا، تحذيرًا من الطقس الحار حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الاثنين 19 يونيو، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت إدارة الصحة في المملكة المتحدة، إن جميع مناطق إنجلترا وُضعت في حالة تأهب باللون الأصفر حتى ذلك الحين.

ويتخذ هذا التحذير اللون الأصفر وهو ما يعني أن الطقس قد يشكل خطرًا على الأشخاص الأكثر ضعفًا، خاصة كبار السن والأطفال.

وقالت إدارة الصحة: "تعني التنبيهات الصفراء أن أي آثار تشمل زيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية من قبل السكان المعرضين للخطر وزيادة المخاطر على الصحة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".