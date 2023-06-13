أفاد مسئولون أمريكيون، بأن زورقا سياحيا انقلب خلال جولة في كهف تاريخي تحت الأرض بني لنقل المياه من قناة إيري أسفل مدينة لوكبورت غربي نيويورك، مما أسفر عن مقتل شخص محاصر تحته.

وسقط جميع الأشخاص البالغ عددهم 36 شخصًا على متن الزورق المسطح الذي تديره شركة "Lockport Cave Tours" في الماء بعمق يتراوح بين 5 أقدام و6 أقدام عندما انقلب الزورق، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وتمكن بعض الركاب الذين غمروا في الماء من الوصول إلى بر الأمان بأنفسهم، وقال رئيس فريق الإنقاذ لوكبورت كواليانو، إنه باستخدام قارب مطاطي تمكن من إنقاذ نحو 16 آخرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه عندما وصل رجال الإنقاذ إلى الزورق، صعد بعض الركاب فوق بدنه المقلوب.

ولم تكشف السلطات على الفور عن اسم الرجل الذي توفي، والذي تم نقل زوجته إلى المستشفى.

وأفاد رئيس الإطفاء، بأن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، معظمهم مصابين بجروح طفيفة.

وذكرت السلطات أن الزورق البخاري الذي تم بناؤه خصيصا يمكن أن يحمل ما يصل إلى 40 شخصًا، يجلسون في نحو 4 صفوف. وأثناء الرحلة، تفصل مسافة نحو قدمين إلى ثلاثة أقدام بين جدران الزورق والكهف على كلا الجانبين، وأنه لم يكن لدى أي شخص على متن الزورق سترات نجاة.

وصرحت عمدة لوكبورت ميشيل رومان، بأن المعلم السياحي، الذي يقع على بعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شمال شرق شلالات نياجرا، يعمل منذ منتصف السبعينيات، دون وقوع حوادث، مشيرة إلى أنه سيبقى مغلقًا أثناء التحقيق.